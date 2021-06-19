Болельщики сборных Венгрии и Франции шумно прошлись по Будапешту

Болельщики сборных Венгрии и Франции шумно прошлись по Будапешту перед игрой на чемпионате Европы – 2020. Напомним, в Венгрии разрешено полностью заполнять стадион.

Сегодня, 19 июня, состоится матч сборных Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.



Напомним, в группе F, помимо венгров и французов, выступают национальные команды Португалии и Германии.