Жоау Феликс не поможет сборной Португалии в матче Евро-2020 с Германией

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс пропустит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Германией, сообщает AS.
По информации источника, форвард почувствовал дискомфорт в левом бедре во время тренировки сборной Португалии. Медицинский штаб национальной команды решил не рисковать игроком, поэтому Феликс не будет включён в заявку сборной на матч с немецкой командой.
Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Португалия — Германия пройдёт сегодня, 19 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 19 июня 2021
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