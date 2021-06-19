Жоау Феликс не поможет сборной Португалии в матче Евро-2020 с Германией

Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс пропустит матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Германией, сообщает AS.



По информации источника, форвард почувствовал дискомфорт в левом бедре во время тренировки сборной Португалии. Медицинский штаб национальной команды решил не рисковать игроком, поэтому Феликс не будет включён в заявку сборной на матч с немецкой командой.



Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 Португалия — Германия пройдёт сегодня, 19 июня, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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