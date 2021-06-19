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«Сочи» объявил о заключении контракта с защитником «Рапида»

«Сочи» объявил о заключении контракта с защитником «Рапида»
Диана Валавичюте
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Защитник венского «Рапида» Матео Барач перешёл в «Сочи», сообщается на официальном сайте сочинского клуба. Срок действия соглашения не сообщается.

«Матео уже прибыл в расположение клуба, прошёл медицинский осмотр, а сегодня подписал контракт и приступил к тренировкам. Добро пожаловать в «Сочи», Матео!» — говорится в сообщении пресс-службы сочинского клуба.

Барач выступал в составе «Рапида» с 2018 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах чемпионата Австрии и отдал одну результативную передачу.

Напомним, «Сочи» занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит».

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