Источник: ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой

Руководство ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой, сообщает спортивный журналист Николо Скира.
Ранее сообщалось, что Марку Силва является одним из самых востребованных имён на международной арене, а «Фенербахче» — фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы ищут кандидата с международной репутацией на вакантную должность главного тренера, а имя Силвы является одним из первых в записной книжке руководителей клуба.
Ранее стало известно, что главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.
Напомним, 15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
- 19 июня 2021
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