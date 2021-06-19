Источник: ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой

Руководство ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой, сообщает спортивный журналист Николо Скира.



Ранее сообщалось, что Марку Силва является одним из самых востребованных имён на международной арене, а «Фенербахче» — фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы ищут кандидата с международной репутацией на вакантную должность главного тренера, а имя Силвы является одним из первых в записной книжке руководителей клуба.



Ранее стало известно, что главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.



Напомним, 15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

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