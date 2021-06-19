Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой

Источник: ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой
Сергей Сорокин
Комментарии

Руководство ЦСКА проведёт встречу с бывшим наставником «Эвертона» Марку Силвой, сообщает спортивный журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что Марку Силва является одним из самых востребованных имён на международной арене, а «Фенербахче» — фаворитом в гонке за ним. Однако в последние дни контакты со специалистом установил и московский ЦСКА. Сообщается, что армейцы ищут кандидата с международной репутацией на вакантную должность главного тренера, а имя Силвы является одним из первых в записной книжке руководителей клуба.

Ранее стало известно, что главный тренер казахстанского «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах.

Напомним, 15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Новость по теме
ЦСКА готов поспорить с «Фенербахче» за бывшего наставника «Эвертона» Марку Силву
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021