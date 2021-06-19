Сборная Венгрии открыла счёт в матче с Францией

Сборная Венгрии открыла счёт в матче с национальной командой Франции на чемпионате Европы – 2020. Защитник Аттила Фиола воспользовался своим шансом и поразил чужие ворота в компенсированное к первому тайму время.

Сегодня, 19 июня, играют сборные Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — поляк Бартош Франковски.



Напомним, в группе F, помимо венгров и французов, выступают национальные команды Португалии и Германии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.