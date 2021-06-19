Шварц: если Россия удачно сыграет с Данией, то выйдет в плей-офф, где может быть всё

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о чемпионате Европы.

«Я смотрю почти все матчи, когда у меня есть свободное время. Мне интересно наблюдать за тактической подготовкой команд, за тем, как они выстраивают свою игру. Меня впечатлил футбол итальянцев, их тактические построения. Они постоянно пытаются двигать мяч вперёд, играют вертикально.



Конечно, я слежу за сборной России, за которую выступают наши футболисты, и за сборной Германии. Они на равных играли с французами, но стоит отдать должное атакующим футболистам команды Франции, которые воспользовались своим моментом. Теперь очень важно обыграть в следующей игре португальцев, чтобы повысить шансы на выход в плей-офф.

На данном этапе считаю главными фаворитами сборные Италии и Франции. Но это скоротечный турнир, и многие факторы могут вмешаться: важно грамотно распределить свои силы, команды могут нести потери из-за травм и, конечно, необходима удача. Не исключаю, что и какая-то небольшая сборная может выстрелить.

Стоит ли ждать уже к последнему сбору Шунина, Фомина и Евгеньева? Если сборная России дойдёт до финала, то вряд ли. Сейчас очень сложно загадывать, потому что если россияне удачно сыграют с датчанами, то выйдут из группы, а в плей-офф может случиться что угодно. Так что сейчас рано говорить о том, когда ребята вернутся в расположение клуба", — приводит слова Шваца пресс-служба «Динамо».