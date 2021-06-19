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Жена Эриксена прокомментировала возвращение футболиста домой из больницы

Жена Эриксена прокомментировала возвращение футболиста домой из больницы
Никита Дарквеев
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Сабрина Квист Йенсен, супруга полузащитника «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена, прокомментировала выписку футболиста из больницы. Игрок вернулся домой из госпиталя 18 июня.

«Крис в порядке. Теперь мы будем дома, нам просто нужно немного отдыха и спокойствия», — цитирует девушку La Gazzetta dello Sport.

Напомним, матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии был прерван из-за потери сознания Эриксеном, которого удалось спасти. Футболиста госпитализировали, впоследствии его состояние стабилизировалось, а врачи посоветовали Кристиану установить специальный аппарат — кардиовертер-дефибриллятор. Это устройство, совмещающее в себе функцию кардиостимуляции (а при необходимости кардиоверсии/дефибрилляции) и предотвращающее внезапное прекращение работы сердца человека.

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