Франция сыграла вничью с Венгрией во втором туре группового этапа Евро-2020

Сегодня, 19 июня, состоялся матч сборных Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью — 1:1.



Первый гол в этом матче был забит в концовке первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола воспользовался шансом и поразил чужие ворота, покатив мяч в нижний угол с близкого расстояния. Во втором тайме на 66-й минуте французский нападающий Антуан Гризманн сравнял счёт.

Стоит отметить, что французы пока ни разу не обыгрывали венгров на чемпионатах Европы.

Таким образом, Франция вышла на чистое первое место в группе F, набрав 4 очка. Венгрия — на третьем месте с одним баллом. Помимо венгров и французов, в группе F выступают национальные команды Португалии (3 очка) и Германии (0), которые проведут встречу между собой также сегодня, 19 июня.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.