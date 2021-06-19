Португалия — Германия: стартовые составы команд на матч Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Германии на матч Евро-2020.

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу, Карвалью, Б. Силва, Фернандеш, Жота, Роналду.

Запасные: Лопеш, Руй Силва, Фонте, Моутинью, А. Силва, Рафа Силва, Саншеш, Гедеш, Невеш, Поте, Далот, Пальинья.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Гнабри, Хаверц, Мюллер.

Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Вернер, Зюле, Нойхаус, Горецка, Сане, Джан, Кох, Гюнтер.

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч сборных Португалии и Франции можно на Первом канале, прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.