Ласло Кляйнхайслер признан игроком матча Венгрия — Франция

Полузащитник сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер признан игроком матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Францией.

По мнению технического наблюдателя УЕФА Коринна Диакра, Кляйнхайслер «блестяще отработал в обороне, здорово помогал команде переходить в наступление».

Сегодня, 19 июня, состоялся матч сборных Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью — 1:1.



Первый гол в этом матче был забит в концовке первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола воспользовался шансом и поразил чужие ворота, покатив мяч в нижний угол с близкого расстояния. Во втором тайме на 66-й минуте французский нападающий Антуан Гризманн сравнял счёт.