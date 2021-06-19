Швайнштайгер: состав у сборной России достойный. Самый важный игрок — Дзюба

Чемпион мира в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2020.



«После поражения в первом матче России удалось вернуться в борьбу. У России хорошие игроки и опытный тренер, шансы на выход в следующий этап есть. Кто самый важный игрок в команде? Это Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера. Миранчук? Тоже отличный игрок, состав у вас достойный. Посмотрим, как получится сыграть в Дании», — цитирует Швайнштайгера «Матч ТВ».

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.

Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).