Швайнштайгер: состав у сборной России достойный. Самый важный игрок — Дзюба

Чемпион мира в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер поделился мнением о перспективах сборной России на Евро-2020.
«После поражения в первом матче России удалось вернуться в борьбу. У России хорошие игроки и опытный тренер, шансы на выход в следующий этап есть. Кто самый важный игрок в команде? Это Дзюба, он больше всех подходит на роль лидера. Миранчук? Тоже отличный игрок, состав у вас достойный. Посмотрим, как получится сыграть в Дании», — цитирует Швайнштайгера «Матч ТВ».
Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.
Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
- 19 июня 2021
-
19:04
-
19:03
-
19:00
-
18:50
-
18:47
-
18:22
-
18:17
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:41
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:00
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:30
-
16:19
-
16:17
-
16:15
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:28
-
15:22
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:26
-
14:13
-
14:12