Португалия — Германия: Роналду вывел свою команду вперёд

Сегодня, 19 июня, проходит матч сборных Португалии и Германии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Номинальные хозяева оборонялись большую часть времени, а на 15-й минуте выбежали в контратаку. Португальцы разыграли мяч, а нападающий и капитан команды Криштиану Роналду завершил атаку точным ударом.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.
Напомним, в группе F, помимо португальцев и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Франции.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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