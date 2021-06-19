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Ярмоленко пока не определился с будущим в «Вест Хэме»

Ярмоленко пока не определился с будущим в «Вест Хэме»
Никита Дарквеев
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Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко сейчас сосредоточен на выступлениях за национальную команду на Евро-2020 и не думает о будущем.

Как сообщает meta-ratings.com.ua, сообщения западных СМИ о том, что по окончании контракта футболист покинет лондонский клуб, являются преждевременными. Ярмоленко не принимал никаких решений относительно своего будущего, поскольку у него ещё ближайший год будет действовать контракт с «Вест Хэмом». В то же время, есть интерес к полузащитнику со стороны турецкого «Галатасарая».

Напомним, Ярмоленко перешёл в «Вест Хэм» из дортмундской «Боруссии» в 2018 году. В минувшем сезоне украинский форвард принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиги и отдал одну результативную передачу. С 2009 года Ярмоленко вызывается в сборную Украины.

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