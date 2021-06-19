Роналду — первый игрок в истории Евро, забивший более 3 голов в трёх разных турнирах

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с Германией и установил очередной рекорд.

36-летний футболист стал первым игроком в истории Евро, который забил более трёх голов в трёх разных турнирах. Он трижды отличился на европейском чемпионате в 2012, 2016 и 2021 году.

В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, в которых он забил четыре гола и сделал два голевых паса.

Недавно Роналду стал первым человеком, кто набрал 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Ранее таких показателей не было ни у одного пользователя соцсети.