Роналду — первый игрок в истории Евро, забивший более 3 голов в трёх разных турнирах
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Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду забил в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы с Германией и установил очередной рекорд.
36-летний футболист стал первым игроком в истории Евро, который забил более трёх голов в трёх разных турнирах. Он трижды отличился на европейском чемпионате в 2012, 2016 и 2021 году.
В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи. На его счету также шесть матчей в Лиге чемпионов сезона-2020/2021, в которых он забил четыре гола и сделал два голевых паса.
Недавно Роналду стал первым человеком, кто набрал 300 миллионов подписчиков в «Инстаграме». Ранее таких показателей не было ни у одного пользователя соцсети.
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