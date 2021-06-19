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Роналду догнал Шика в списке лучших бомбардиров Евро

Роналду догнал Шика в списке лучших бомбардиров Евро
Алексей Ласнов
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который забил гол в ворота сборной Германии, догнал чешского форварда Патрика Шика в списке лучших бомбардиров Евро-2020.

У Роналду и Шика по 3 мяча в двух встречах турнира.

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Номинальные хозяева оборонялись большую часть времени, а на 15-й минуте выбежали в контратаку. Португальцы разыграли мяч, а Криштиану Роналду завершил атаку точным ударом.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — серб Срджан Йованович.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Франции.

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