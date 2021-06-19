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Испания — Польша: прямой эфир матча Евро-2020, смотреть онлайн на Первом канале

Испания — Польша: прямой эфир матча Евро-2020, смотреть онлайн на Первом канале
Алексей Ласнов
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Сегодня, 19 июня, проходит матч сборных Испании и Польши. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 началась на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч сборных Испании и Польши можно на Первом канале, прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.

Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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