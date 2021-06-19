Онопко: верю, что сборная России выйдет из группы. Всё для этого есть

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко поделился ожиданиями от матча национальной команды в 3-м туре группового этапа Евро-2020 с Данией.



«На мой взгляд самое главное — результат. Сейчас самое важное — выйти из группы. То, что было с Бельгией — уже история. Если разбирать тот матч, это займет много времени. В матче же с финнами, считаю, заслуженно выиграли. При этом мы понесли серьёзную потерю в составе: Марио Фернандес сломался — было неприятно.



Если же говорить о составе и игре, то я понимаю тренерский штаб: они исходят из того, кто у них работает на сборах. При этом, опять же, и Кудряшов сломался, и Фернандес… Некоторые футболисты приехали готовыми не так, как того хотелось бы. На то, конечно есть объективные причины: мало получали игрового времени в своих клубах, были травмированы… Я считаю, что наша сборная все делает правильно. Пацанов сейчас надо поддержать. Это сборная России, они играют за страну. Я верю, что мы выйдем из группы. У нас всё для этого есть.

Думаю, что мы не проиграем Дании. Повторюсь, я верю, что мы пройдем дальше. Это будет очень важный матч как для нас, так и для соперника. И здесь надо отметить, что несмотря на то, что у датчан 0 очков, играли они в двух прошедших турах неплохо. Конечно, нам предстоит непростая встреча", — цитирует Онопко «Матч ТВ».