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Португалия — единственная команда, забившая два автогола в одном матче на Евро или ЧМ

Португалия — единственная команда, забившая два автогола в одном матче на Евро или ЧМ
Никита Дарквеев
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Сборная Португалии по ходу матча второго тура группового этапа чемпионата Европы 2020 года с Германией стала обладателем уникального антирекорда.

В матче с немцами защитники Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру забили по автоголу. Таким образом, Португалия стала единственной европейской командой, которая забила два автогола в одном матче на чемпионате мира или Европы, сообщает Opta Joe.

Напомним, в группе F, помимо португальцев и немцев, выступают национальные команды Венгрии и Франции.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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