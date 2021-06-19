Германия обыграла Португалию и вышла на второе место в группе

Сегодня, 19 июня, прошёл матч сборных Португалии и Германии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой немцев со счётом 4:2.
На 15-й минуте счёт открыл капитан португальцев Криштиану Роналду. Затем на 35-й и 39-й минутах номинальные хозяева забили автоголы — отличились Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру. Во втором тайме преимущество немцев развили Кай Хаверц и Роберт Госенс. На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание — 4:2.
Благодаря этой победе немцы заняли второе место в группе F (3 очка), сместив португальцев на третью строчку (3). Лидер группы — сборная Франции (4). На последнем месте расположилась Венгрия (1).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 19 июня 2021
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