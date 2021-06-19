Анчелотти хочет вернуть Хамеса в «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти намерен вернуть в команду полузащитника Хамеса Родригеса, который выступал за «сливочных» с 2014 по 2020 год. Сейчас колумбиец является игроком «Эвертона».

Портал Sport.es со ссылкой на журналиста Хавьера Эрнандеса Боннета сообщает, что Родригес будет готов согласиться на сокращение зарплаты. Итальянский тренер уже просил подписать колумбийского полузащитника во время предыдущего периода работы в «Реале», а также он брал Хамеса в аренду в «Баварию», а затем забрал его в «Эвертон». Это будет их четвёртое воссоединение, если трансфер состоится.

29-летний Родригес забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи за 23 матча в этом сезоне АПЛ. Ранее колумбиец не был вызван в сборную из-за якобы плохой формы.