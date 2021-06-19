Лёв бегал за мячом, Роналду показывал торс. Фото победы Германии над Португалией

Сегодня, 19 июня, в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» прошёл матч сборных Португалии и Германии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 завершилась победой немцев со счётом 4:2.

Португалия вышла вперед на 15-й минуте, когда отличился Криштиану Роналду. Затем на 35-й и 39-й минутах португальцы дважды забили в свои ворота в попытке помешать сопернику — сначала Рубен Диаш, а затем Рафаэл Геррейру. На 51-й минуте еще один мяч забил Кай Хаверц, а на 60-й — Робин Гозенс. На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание — 4:2.

Благодаря этой победе немцы заняли второе место в группе F (3 очка), сместив португальцев на третью строчку (3). Лидер группы — сборная Франции (4). На последнем месте расположилась Венгрия (1).

Лучшие кадры с матча Португалия — Германия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Мюнхене.