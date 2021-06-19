Айртон назвал плюсы назначения Витории на пост главного тренера «Спартака»

Защитник «Спартака» Лукас Айртон назвал плюсы от назначения Руя Витории на пост главного тренера команды.
«Раньше нужно было обращаться за помощью к переводчику, если что-то было неясно, а сейчас рядом со мной находится португалоговорящий тренер, который объясняет напрямую, что нужно сделать. Безусловно, это облегчает жизнь и работу.
100 лет клубу? Конечно, хочется что-то выиграть. Сначала хорошо подготовиться на сборах и, надеюсь, в конце сезона мы сможем выполнить эту задачу», — сказал Айртон в интервью пресс-службе клуба.
Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. На третьем месте финишировал «Локомотив» и сыграет в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России.
- 19 июня 2021
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