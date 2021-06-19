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Айртон назвал плюсы назначения Витории на пост главного тренера «Спартака»

Айртон назвал плюсы назначения Витории на пост главного тренера «Спартака»
Никита Дарквеев
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Защитник «Спартака» Лукас Айртон назвал плюсы от назначения Руя Витории на пост главного тренера команды.

«Раньше нужно было обращаться за помощью к переводчику, если что-то было неясно, а сейчас рядом со мной находится португалоговорящий тренер, который объясняет напрямую, что нужно сделать. Безусловно, это облегчает жизнь и работу.

100 лет клубу? Конечно, хочется что-то выиграть. Сначала хорошо подготовиться на сборах и, надеюсь, в конце сезона мы сможем выполнить эту задачу», — сказал Айртон в интервью пресс-службе клуба.

Напомним, «Спартак» занял второе место в турнирной таблице РПЛ и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. На третьем месте финишировал «Локомотив» и сыграет в Лиге Европы благодаря победе в Кубке России.

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