Тренер сборной Португалии Сантуш прокомментировал проигрыш в матче с Германией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча со сборной Германии (2:4).



«Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.

В перерыве попытался что-то изменить, но в итоге мы пропустили в третий и четвертый раз. Это стало потрясением для команды, и всё же она попыталась ответить своей игрой. Мы сократили разницу в счёте, попали в штангу, было ещё один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Это заслуженная ею победа.

К следующей игре уже нужно будет обращаться на свежую голову — матч со сборной Франции очень важен», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.