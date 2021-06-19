Тренер сборной Португалии Сантуш прокомментировал проигрыш в матче с Германией

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча со сборной Германии (2:4).
«Начали мы с хорошей организацией игры, поиском в атаке, взаимодействием. Умело воспользовались контратакой и после этого мы понимали, что соперник будет сражаться. Сборная Германии была сильнее, но и мы не бросили играть. У нас был второй шанс в контратаках — он тоже мог привести к голу, но вышло иначе.
В перерыве попытался что-то изменить, но в итоге мы пропустили в третий и четвертый раз. Это стало потрясением для команды, и всё же она попыталась ответить своей игрой. Мы сократили разницу в счёте, попали в штангу, было ещё один-два момента, хотя и сборная Германии продолжала нам угрожать. Это заслуженная ею победа.
К следующей игре уже нужно будет обращаться на свежую голову — матч со сборной Франции очень важен», — приводит слова Сантуша пресс-служба УЕФА.
- 19 июня 2021
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