Испания — Польша: Левандовски сравнял счёт

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски забил гол в матче со сборной Испании. Счёт — 1:1, идёт второй тайм.

На 54-й минуте Камиль Юзвяк с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, где Левандовски выиграл борьбу в воздухе и головой переправил мяч в угол ворот.

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.



Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.