Роналду обратился к болельщикам сборной Португалии после проигрыша немцам

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после поражения в матче со сборной Германии (2:4) обратился к болельщикам.
«Верьте так же, как и мы!» — написал Роналду в «Инстаграме», опубликовав командное фото.
Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой немцев со счётом 4:2.
На 15-й минуте счёт открыл Криштиану Роналду. Затем на 35-й и 39-й минутах номинальные хозяева забили автоголы — отличились Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру. Во втором тайме преимущество немцев развили Кай Хаверц и Роберт Госенс. На 67-й минуте Диогу Жота сократил отставание — 4:2.
Благодаря этой победе немцы заняли второе место в группе F (3 очка), сместив португальцев на третью строчку (3). Лидер группы — сборная Франции (4). На последнем месте расположилась Венгрия (1).
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