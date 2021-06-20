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Результаты матчей 9-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020

Результаты матчей 9-го игрового дня и турнирная таблица Евро-2020
Никита Дарквеев
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Завершился девятый игровой день чемпионата Европы по футболу — 2020. 19 июня было проведено три матча 2-го тура группового этапа континентального первенства.

В группе F сборная Венгрии встретилась с национальной командой Франции. Матч проходил на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершился вничью со счётом 1:1. В концовке первого тайма забил венгерский защитник Аттила Фиола, а на 66-й минуте нападающий французов Антуан Гризманн зафиксировал паритет.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 2-й тур
19 июня 2021, суббота. 16:00 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 1
Франция
1:0 Фиола – 45+2'   1:1 Гризманн – 66'

В группе F, помимо венгров и французов, выступают национальные команды Португалии и Германии. Встреча этих команд проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия) и завершилась победой немцев со счётом 4:2. Счёт открыл капитан португальцев Криштиану Роналду. Затем на 35-й и 39-й минутах номинальные хозяева забили автоголы — отличились Рубен Диаш и Раффаэл Геррейру. Во втором тайме преимущество немцев развили Кай Хаверц и Роберт Госенс. На 67-й минуте португалец Диогу Жота забил последний гол в матче.

Таким образом, лидер группы — Франция (4). Следом расположились немцы (3), затем — португальцы (3). На последнем месте сборная Венгрии (1).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа F. 2-й тур
19 июня 2021, суббота. 19:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 4
Германия
1:0 Роналду – 15'   1:1 Диаш – 35' (автогол)   1:2 Геррейру – 39' (автогол)   1:3 Хаверц – 51'   1:4 Госенс – 60'   2:4 Жота – 67'

Также 19 июня состоялся матч в группе E Испания — Польша. Встреча прошла на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» и завершилась вничью — 1:1. Голы забили нападающие Альваро Мората и Роберт Левандовски. В этой группе лидер — Швеция (4). Затем идут Словакия (3), Испания (2) и Польша (1).

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
19 июня 2021, суббота. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 1
Польша
1:0 Мората – 25'   1:1 Левандовски – 54'

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.

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