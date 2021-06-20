Альба: сборная Испании заслужила победу, но нам снова немного не хватило удачи

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба, признанный лучшим игроком матча второго тура группового этапа Евро-2020 Испания — Польша (1:1), прокомментировал результат матча.

«Мы заслужили победу, как и в нашей первой игре. Немного не хватило удачи, были очень близки к тому, чтобы забить ещё. Очень много работали всей командой. Работа была интенсивной, и мы всегда знаем, что нам нужно делать», — приводит слова Альбы пресс-служба УЕФА.

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил первый мяч в матче. На 26-й минуте у Жерара Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR разобрался в моменте.



На 54-й минуте польский форвард Роберт Левандовски сравнял счёт. Спустя четыре минуты Жерар Морено не реализовал пенальти.



Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии. Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.