Тедеско мог уйти из «Спартака» в «Марсель» в феврале

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально высказалась о ситуации с тренером Доменико Тедеско, который возглавлял команду до лета этого года и покинул её по окончании контракта.

«Только я знаю, чего мне стоило уговорить Тедеско не уходить в «Марсель» в феврале. Команда вообще ничего не почувствовала. Он остался в «Спартаке» только потому, что в декабре мне пообещал работать с полной отдачей, несмотря ни на какие предложения. С 12 места довёл до второго, ему даже ради приличия не предложили новый контракт, а на десерт ещё обкидали через свои телеграм-каналы, упомянув Бакаева и 5 вратарей. Вы реально думали, что я молча вам позволю это всё?



Зачем вы накидывайте через клубные каналы о деятельности Газизова, трансферах Коко и Урунова? Вы знаете моё отношение к этим игрокам, знаете заключение по ним от Франко, знаете, как всё было подписано. Конечно я легко возьму это всё на себя, как и многое другое. Но вы-то кормитесь все с этой руки, в глаза смотрите по пятницам: Попов, Мележиков, Фетисов», — написала Салихова в своём телеграм-канале.