Дешам показывал «козу», фанаты кидали бутылки на поле. Фото ничьей Франции и Венгрии

Вчера, 19 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» состоялся матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Венгрии и Франции. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче с Венгрией.



«Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления! Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учётом турнирного положения этот результат для нас приемлем. Я доволен исходом игры. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, взяли очко и добавили его к трём очкам, которые уже были в нашей копилке. Думаю, это даёт нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьему матчу».

Лучшие кадры с матча Венгрия — Франция — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича