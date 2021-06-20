Луис Энрике высказался об упущенной победе сборной Испании в матче с Польшей на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча со сборной Польши (1:1) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Я очень хочу спокойно посмотреть и проанализировать этот матч. Он подарил нам не самые лучшие ощущения. Возможно, мы доминировали, но этого было недостаточно для победы. Мне понравилось, как играла Польша. Поляки создали несколько отличных моментов. Возможно, мы слишком мудрили порой вместо того, чтобы играть прямолинейнее. Жаль, что не забили пенальти, ведь это был решающий момент. Честно говоря, я думал, что мы добьемся большего, но не получилось. Результат часто вскрывает недостатки в игре команды. Когда он не положительный, то надо тщательно проанализировать ситуацию», — приводит слова Энрике официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии. Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.