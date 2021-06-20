Гол Алексея Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

Гол российского полузащитника Алексея Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020.
Официальный «Твиттер» Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа. В список вошли полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли и хавбек сборной России Алексей Миранчук.
Напомним, Миранчук забил победный гол в матче со сборной Финляндии (1:0). В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.
В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.
- 20 июня 2021
-
02:17
-
01:58
-
01:42
-
00:50
-
00:46
-
00:28
-
00:21
-
00:10
- 19 июня 2021
-
23:53
-
23:32
-
23:18
-
23:17
-
23:13
-
23:07
-
22:37
-
22:29
-
22:26
-
22:12
-
22:10
-
22:02
-
21:43
-
21:22
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:34
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:20
-
20:10
-
20:03
-
20:01