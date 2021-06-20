Гол Алексея Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020

Гол российского полузащитника Алексея Миранчука претендует на звание лучшего во втором туре Евро-2020.

Официальный «Твиттер» Евро-2020 опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола второго тура группового этапа. В список вошли полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли и хавбек сборной России Алексей Миранчук.

Напомним, Миранчук забил победный гол в матче со сборной Финляндии (1:0). В добавленное к первому тайму время Артём Дзюба сделал аккуратную скидку на Миранчука, который ударом из штрафной со своей левой направил мяч в дальнюю девятку.

В заключительном 3-м туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.