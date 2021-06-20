Сборная Испании впервые с 1996 года не одержала ни одной победы после двух туров Евро

Сборная Испании впервые с 1996 года не одержала ни одной победы в первых двух турах чемпионата Европы, сообщается в «твиттере» OptaJose.
В последний раз это произошло в 1996 году. Тогда испанцы заняли второе место в своей группе и проиграли сборной Англии в четвертьфинале.
Напомним, во втором туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании сыграла вничью с Польшей со счётом 1:1. В первом туре подопечные Луиса Энрике расписали мировую со сборной Швеции (0:0).
Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии. Испанцы набрали 2 очка и занимают третье место в группе E. Сборная Польши (1) — на последней строчке.
В заключительном туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании сыграет со Словакией. Матч состоится 23 июня.
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