Моуринью: судьи хотят, чтобы ВАР помогал избегать серьезных ошибок, но этого не происходит

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о влиянии системы ВАР на футбол.

«Если подойти объективно и прагматично, должен сказать, что я больше не праздную голы. По моему опыту, каждый раз, когда моя команда забивала, я первым делом смотрел на лайнсмена. Если он бежал к центру поля, я сразу начинал праздновать. Сейчас я смотрю вверх, на экран, и на монитор рядом со мной, жду, жду, жду – и считаю гол забитым, только когда матч возобновляется с центра поля. В эмоциональном смысле разница огромная.

Если оглянуться назад, до ВАР у нас была система определения гола, и о ней я всегда говорил: «Фантастика». Особенно с учетом того, что я не попал в финал Лиги чемпионов из-за того, что был засчитан мяч, не полностью пересекший линию ворот. Я был на первых встречах, когда мы обсуждали возможность введения ВАР. Тогда нам говорили, что ВАР, без сомнения, создается для исправления очевидных ошибок. И мы все сказали: «Великолепно!» Ведь никто не хочет победить или проиграть из-за очевидных ошибок.

Но говорили нам одно, а на деле получилось другое. Сейчас ситуация такова, что обладающие властью люди должны предпринять серьезные шаги. Для меня очевидная ошибка – это когда 10 человек, смотрящих матч по телевизору, согласны, что судья ошибся. Я много общался с судьями, все они говорят, что не хотят допустить серьезной ошибки и вернуться домой с пониманием, что они сильно повлияли на результат матча. Они хотят, чтобы ВАР помогал им избегать серьезных ошибок, и в этом и была задумка. Но этого не происходит. Футбол меняется, и эмоции вокруг него тоже меняются. Так что те, кто принимают решения, должны учесть это», – цитирует Моуринью GQ.