Модрич: нет ни времени, ни права на ошибку. Мы знаем, что необходимо побеждать

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился впечатлениями от выступления команды на Евро-2020.
«С начала отборочных матчей на ЧМ-2022 наша игра далека от идеала. Мы далеки от привычного нам футбола. Мы хорошо играли в матчах со Словакией, Венгрией и Уэльсом во время отбора на чемпионат Европы, но сейчас мы не та сборная, какой желаем быть. Мы должны сильно прибавить, если хотим выйти в плей-офф. От первого до последнего игрока мы должны совершенствоваться. Больше нет ни времени, ни права на ошибку. И мы знаем, что необходимо побеждать, — цитирует Модрича Marca.
В заключительном туре сборная Хорватии сыграет с командой Шотландии 22 июня. В настоящее время сборная Хорватии с 1 очком занимает третье место в группе D. Ранее на турнире хорваты проиграли команде Англии со счётом 0:1 и сыграли вничью со сборной Чехии – 1:1.
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