Источник: защитник «Сассуоло» Марлон перейдёт в «Шахтёр» за € 12 млн

Бразильский защитник «Сассуоло» Марлон летом перейдёт в донецкий «Шахтёр» за € 12 млн, плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
В завершившемся сезоне чемпионата Италии 25-летний футболист сыграл 24 матча (19 в основе) и получил пять жёлтых карточек. Марлон играет за «Сассуоло» с 2018 года. Ранее он выступал за «Ниццу», «Барселону В» и «Флуминенсе». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 6,5 млн.
В июне португальская «Бенфика» на официальном сайте сообщила, что клуб осуществил сделку по продаже 23-летнего бразильского крайнего полузащитника Педриньо Педро Виктора Делмино да Силвы в донецкий «Шахтёр». Отмечается, что сумма трансфера составила € 18 млн.
Также 20-летний африканский форвард Лассина Траоре, которым интересовался московский «Локомотив», подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтёром». Ранее форвард отказался продлевать контракт с «Аяксом», который истекал в 2022 году, поэтому амстердамский клуб пожелал сразу же продать игрока.
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