Швейцария — Турция: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча Евро-2020

В третьем туре группового этапа чемпионата Европы по футболу-2020 свой матч проведут сборные Швейцарии и Турции. Матч пройдёт 20 июня в 19:00 (мск). Трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, швейцарцы в первом туре сыграли вничью со сборной Уэльса со счётом 1:1, а во втором туре проиграли Италии (0:3). Теперь Швейцария с 1 очком занимает третье место в группе А. Команда Турции в первом туре проиграла Италии (0:3), а во втором уступила валлийцам – 0:2. Турки с 0 очков замыкают квартет.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.