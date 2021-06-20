Гризманн о матче с Венгрией: мы разучились играть при полных трибунах

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал ничейный результат в матче группового этапа чемпионата Европы-2020 против Венгрии (1:1).
Встреча прошла в Будапеште при заполненных трибунах.
«Тяжёлый матч, да ещё и со зрителями. Мы разучились играть при полных трибунах, всё время что-то не получалось. Поле тоже было тяжёлым, сухим и горячим. Но об этом мы знали заранее. У нас не получилось воспользоваться созданными моментами, поэтому мы заплатили за это. Мы на чемпионате Европы, здесь играют отличные команды. Даже против Венгрии приходится нелегко.
На чемпионате мира у нас тоже была непростая группа. Перед матчем с Португалией нужно отдохнуть и восстановиться. Я уверен в нашем успехе. Мы должны продемонстрировать такой же уровень, как против Германии», — цитирует Гризманна L’Equipe.
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