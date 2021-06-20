«Арсенал» предложил полузащитнику «Лиона» Ауару контракт до 2026 года

Французский полузащитник «Лиона» Уссем Ауар по-прежнему является трансферной целью лондонского «Арсенала». «Канониры» предложили игроку контракт до 2026 года. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, «Арсенал» предложил футболисту зарплату в € 6 млн в год. Теперь лондонцы работают над тем, чтобы достичь соглашения с «Лионом».
В завершившемся сезоне чемпионата Франции 22-летний Ауар провёл 30 матчей (23 в основе), забил семь голов, отдал три результативные передачи и получил три жёлтые карточки.
Футболист является воспитанником «Лиона» и выступает в составе этой команды с 2017 года. Нынешний контракт игрока с клубом действует до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 42 млн.
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