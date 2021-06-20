Госенс: на этот раз не просил у Роналду футболку, потому что хотел насладиться победой

Защитник «Аталанты» и сборной Германии Робин Госенс поделился эмоциями от победы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Португалией (4:2), а также сообщил, что в этот раз не просил футболку у португальского форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Напомним, несколько месяцев назад Госенс хотел обменяться футболками с Роналду после матча «Ювентуса» и «Аталанты», но португалец отказал ему.
«Даже не знаю, с чего начать. Это, безусловно, незабываемый вечер для меня. Мы обыграли по-настоящему сильную команду, и я забил свой первый гол на этом Евро, а также отдал результативную передачу. Я счастлив и горд. Мы знали, что нам необходимо выиграть, потому что поражение в матче с Португалией оставило бы нам минимальные шансы на выход в плей-офф. Мы постарались выложиться и в атаке, и в защите. Я рад, что мы смогли одержать победу.
Что касается футболки Роналду, в этот раз я не просил её, потому что хотел насладиться победой и прекрасным вечером», — приводит слова Госенса Sky Sport Italia.
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