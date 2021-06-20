Мората — после ничьей с Польшей: люди ждут, чтобы наброситься на сборную Испании

Нападающий сборной Испании Альваро Мората высказался о критике в адрес национальной команды после матча 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Польшей (1:1).



«Если мы послушаем, что говорят люди, это не поможет, потому что все они ждут, чтобы наброситься на нас и раскритиковать. Обычно, когда крупные сборные попадают на такой турнир, болельщики объединяются вокруг них, в стране возникает чувство единства. Мы знаем, что следуем за поколением гениев, которые выиграли всё, и нам трудно занять их место, но мы должны верить в себя. Это командный вид спорта. Если мы не побеждаем, не имеет значения, забил я или нет. Я разочарован, что мы не смогли взять три очка. Следующая игра будет похожа на финал», — приводит слова Мораты Sky Sport Italia.