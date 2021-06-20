Ярмоленко и Роналду — в сборной двух туров группового этапа Евро по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную из футболистов, получивших лучшие оценки в матчах 1-го и 2-го туров группового этапа чемпионата Европы — 2020.

В состав символической команды попали нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко, получивший оценку 7,7, а также форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду (8,3).

Сборная тура: Градески (Финляндия, 7,9), Цоуфал (Чехия, 7,3), Шкриньяр (Словакия, 7,7), О’Шонесси (Финляндия, 7,5), Спинаццола (Италия, 7,4), Ярмоленко (Украина, 7,7), Локателли (Италия, 7,9), Ф. де Йонг (Нидерланды, 7,8), Бэйл (Уэльс, 7,7), Роналду (Португалия, 8,3), Шик (Чехия, 8,1).

Фото: WhoScored

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.