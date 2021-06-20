Тренер сборной Дании: российская команда тоже кое-что умеет. Это будет тяжёлая битва

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.



«Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Есть Дзюба, Головин и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать. Они обладают определёнными навыками, которые могут помочь им в предстоящей встрече.



Я рад, что встреча пройдёт не в Санкт-Петербурге, а в Копенгагене. Россиянам нужна ничья, это будет тяжёлая битва. Я устал говорить, что мы хорошо играем, а потом проигрываем. Теперь нужно выйти и одержать победу. К этому мы и стремимся», — приводит слова Юльманна BT.



Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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