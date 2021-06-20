Лапорта: «Барселона» сейчас хуже, чем я ожидал

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался на тему состояния и стабильности клуба. Руководитель каталонцев проанализировал положение дел после правления экс-главы блауграны Хосепа Марии Бартомеу.

«Клуб хуже, чем я ожидал, даже несмотря на то, что о проблемах я знал заранее. Всё будет объяснено, потому что иначе мы были бы сообщниками. Всякого рода детали всегда появляются в контрактах. Когда я говорю, что клуб ещё хуже, чем я ожидал, это потому, что есть некоторые контракты, которые нас во многом тянут вниз", — цитирует Лапорту Sport.es.

В минувшем сезоне «Барселона» заняла третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив мадридским «Реалу» и «Атлетико». В 38 турах подопечные Рональда Кумана набрали 79 очков. Из Лиги чемпионов сине-гранатовые вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв «Пари Сен-Жермен». При этом команда завоевала Кубок Испании, разгромив в финале «Атлетик» из Бильбао.