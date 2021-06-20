Марио Фернандес вернулся в общую группу перед матчем с Данией

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу национальной команды после повреждения, полученного в матче второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).
Напомним, на 26-й минуте встречи с финнами Марио получил повреждение и покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках. Позже стало известно, что у игрока не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга.
Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.
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