Марио Фернандес вернулся в общую группу перед матчем с Данией

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу национальной команды после повреждения, полученного в матче второго тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией (1:0).

Напомним, на 26-й минуте встречи с финнами Марио получил повреждение и покинул поле, его заменил Вячеслав Караваев. Фернандеса уносили с поля на носилках. Позже стало известно, что у игрока не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга.



Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 22:00 мск.

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