«Тоттенхэм» рассчитывает пригласить экс-наставника «Вулверхэмптона» Эшпириту Санту

Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту имеет шансы возглавить «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.

47-летний Эшпириту Санту тренировал «Вулверхэмптон» с 2017 по 2021 год. До этого специалист работал в «Порту», «Валенсии» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться. В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место.



Ранее сообщалось, что Эшпириту Санту был близок к назначению в другие клубы английской Премьер-лиги — «Кристал Пэлас» и «Эвертон».

«Тоттенхэм» хотел пригласить на должность главного тренера Антонио Конте, Паулу Фонсеку или Дженнаро Гаттузо, однако не смог договориться с этими специалистами.