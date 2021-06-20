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«Тоттенхэм» рассчитывает пригласить экс-наставника «Вулверхэмптона» Эшпириту Санту

«Тоттенхэм» рассчитывает пригласить экс-наставника «Вулверхэмптона» Эшпириту Санту
Никита Дарквеев
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Бывший главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту имеет шансы возглавить «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Daily Mail.

47-летний Эшпириту Санту тренировал «Вулверхэмптон» с 2017 по 2021 год. До этого специалист работал в «Порту», «Валенсии» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться. В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место.

Ранее сообщалось, что Эшпириту Санту был близок к назначению в другие клубы английской Премьер-лиги — «Кристал Пэлас» и «Эвертон».

«Тоттенхэм» хотел пригласить на должность главного тренера Антонио Конте, Паулу Фонсеку или Дженнаро Гаттузо, однако не смог договориться с этими специалистами.

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