Матвей Сафонов назвал трёх лучших вратарей современности
Поделиться
Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов назвал трёх лучших голкиперов современности.
«Мне особенно импонируют те, кто не только выполняет свои прямые обязанности, но и хорош в начале атак. Пожалуй, моя тройка: Алисон Бекер, Эдерсон Мораес и Марк-Андре тер Штеген.
Из шести пенальти на Евро реализовано лишь два? Это большой турнир, и есть определённое давление. На мой взгляд, вратарям в такой ситуации легче. Потому что если мы не спасём пенальти, вопросов не будет. У нас есть шанс проявить себя и выручить команду. А давление на нападающих огромное, потому что ты бьёшь с 11 метров и не забить невозможно. Но статистика показывает, что это трудно сделать», — цитирует Сафонова пресс-служба УЕФА.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
13:19
-
13:04
-
12:54
-
12:44
-
12:23
-
12:18
-
12:15
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
11:58
-
11:52
-
11:48
-
11:37
-
11:37
-
11:25
-
11:22
-
10:55
-
10:48
-
10:37
-
10:37
-
10:15
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:51
-
08:16
-
07:56
-
07:35
-
06:55
-
06:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам