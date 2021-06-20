Матвей Сафонов назвал трёх лучших вратарей современности

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов назвал трёх лучших голкиперов современности.

«Мне особенно импонируют те, кто не только выполняет свои прямые обязанности, но и хорош в начале атак. Пожалуй, моя тройка: Алисон Бекер, Эдерсон Мораес и Марк-Андре тер Штеген.



Из шести пенальти на Евро реализовано лишь два? Это большой турнир, и есть определённое давление. На мой взгляд, вратарям в такой ситуации легче. Потому что если мы не спасём пенальти, вопросов не будет. У нас есть шанс проявить себя и выручить команду. А давление на нападающих огромное, потому что ты бьёшь с 11 метров и не забить невозможно. Но статистика показывает, что это трудно сделать», — цитирует Сафонова пресс-служба УЕФА.