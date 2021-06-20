Швейцария — Турция: прямой эфир матча Евро-2020 на канале «Матч ТВ» начнётся в 19:00

Сегодня, 20 июня, состоится матч сборных Швейцарии и Турции. Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч сборных Швейцарии и Турции можно на телеканале «Матч ТВ», прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем. Помогать ему будут ассистенты Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.
Напомним, в группе А, помимо сборных Швейцарии и Турции, выступают национальные команды Италии и Уэльса.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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