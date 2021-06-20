Форвард сборной Дании Ольсен — о матче с Россией: мы идём за победой

Нападающий сборной Дании Андреас Сков Ольсен поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.



«Нам нужно обрести ту же энергию, которая была у нас в матче с Бельгией. Если соперник закроется в обороне, мы должны будем играть быстро, двигать мяч, убегать от защитников и наносить удары по воротам. Мы идём за победой, но играть против обороняющейся команды бывает сложно. Если у нас хватит терпения, мы сможем создать некоторые возможности, которые нужно будет реализовать», — приводит слова Ольсена BT.



Матч Россия — Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

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