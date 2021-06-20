Петреску: глава «Кубани» предлагал 25-летний договор и хотел, чтобы наши могилы были рядом

Бывший главный тренер московского «Динамо» и «Кубани» Дан Петреску дал интервью, в котором откровенно высказался о взаимодействиях с руководством краснодарского клуба.
«Меня всегда упрекали в том, что я покупаю слишком много игроков и трачу слишком много денег. На мой взгляд, обязанность тренера — обращаться к начальству. Многие говорят: «Работаю с теми, кто есть». Это ошибка. Помню, как я пошёл к работодателю, он был из Армении. Он сказал, что клуб платит максимум € 1 млн за игрока. Это было в «Кубани».
Тогда я встал перед ним на колени и сказал: «Купите Траоре (Ласину)! Он стоит € 4 миллиона, но вы никогда не пожалеете об этом!» Но босс не захотел. На следующий день он позвонил мне и одобрил трансфер. Через год мы продали его за € 25 млн. Потом начальник пришёл ко мне: «Дан, давай заключим контракт. Будем давать тебе десять процентов от продажи игроков». Я ответил: «Босс, я тренер. Вы даёте мне контракт, бонусы. Меня не волнует, кого и как вы продаёте. Вы можете продать на сто миллионов, мне плевать на десять процентов». Он был в шоке.
Как-то после этого мы летели в самолёте. Он сказал, что даст мне 25-летний контракт и хочет, чтобы мы были похоронены рядом. Я был шокирован! Я сказал: «Подпишу соглашение на столько, сколько хочешь, если ты мной доволен».
В следующем году он предложил мне новый контракт. Затем у меня было дерби, которое команда не выиграла, и он меня уволил. Я был в шоке… Причём он сказал об отставке моему агенту», — цитирует Петреску Gazeta Sporturilor.
Напомним, что Ласина Траоре перешёл из «Кубани» в «Анжи» в 2012 году. Сообщалось, что сумма сделки составила € 18 млн.
- 20 июня 2021
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