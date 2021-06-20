Александр Кержаков рассказал, кто из тренеров РПЛ ему интересен

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков рассказал, кто из российских тренеров ему интересен.
«Мне очень нравится работа Федотова в «Сочи». То, как ставит игру, встраивает футболистов в ту модель, которую пытается реализовать на поле. И вообще он очень хорошо владеет ситуацией на футбольном поле, своевременно может делать тактические изменения во время матча. Мне очень импонирует этот тренер.
После Федотова Слуцкий в прошедшем сезоне для меня — следующий тренер, которого бы я выделил. Видно, насколько он меняет команду в лучшую сторону. Результаты и трофеи говорят сами за себя. Тренерские качества Слуцкого не подлежат сомнениям», — цитирует Кержакова «Спорт-экспресс».
Александр недавно возглавил «Нижний Новгород», который дебютирует в РПЛ. Ранее он работал в «Томи» и не сохранил клуб в ФНЛ.
- 20 июня 2021
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